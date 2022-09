Auch Henny Ploeger soll einen Grabstein bekommen

„Heiko Ploegers Schicksal ist kein Einzelschicksal“, betont Landrat Jürgen Müller bei der Gedenkfeier für den am 15. September 1944 in Dortmund hingerichteten Metallarbeiter aus Herford, „aber er ist ein Beispiel für den gewaltlosen Widerstand des einfachen Bürgers gegen das NS-Regime“.

Schülerin der Gesamtschule Friedenstal präsentiert Entwurf beim Gedenktag an Heiko Ploeger in Herford

Wie in jedem Jahr erinnerten verschiedene Organisationen vor Ploegers Grabstein auf dem Friedhof Ewiger Frieden an dessen Todestag. Das Gedenken wurde diesmal auch von Schülerinnen und Schülern des Geschichtskurses der Q2 an der Gesamtschule Friedenstal gestaltet, die sich zusammen mit ihrem Lehrer Markus Kucza mit Ploegers Geschichte beschäftigt hatten. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Herforder Gewerkschaftschor.