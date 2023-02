Auf Acker gelandet: Verirrter Bus hinterlässt Schaden an Kanalisation

Der Bielefelder Linienbus, der sich in Herford-Stedefreund verirrt hatte, auf einen schmalen Feldweg gefahren und schließlich stecken geblieben war, sorgt im Internet für viel Aufsehen. Der Stadt Herford bescherte der Busfahrer vor allem Arbeit.

Das Unglück hatte sich am 18. Februar ereignet. Der Bus der Linie 51 verkehrt eigentlich zwischen Bielefeld-Brake und Schildesche. Doch der Fahrer war vom Weg abgekommen und schließlich in einer Stichstraße namens Hohengarten in Herford gelandet.