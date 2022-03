Auf einem Bauernhof in Herford sind vier Familien aus der Ukraine untergebracht

Herford

Wo sie in ein paar Monaten sein wird, wo sie das nächste Silvesterfest verbringt – das weiß Inna Kremenchuzka nicht. Wer blickt so weit in die Zukunft, wenn die Heimat bombardiert wird? Aber eines steht für die Ukrainerin angesichts der russischen Aggression fest: „Unser Volk ist unbesiegbar.“

Von Hartmut Horstmann