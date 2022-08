Auf der Kreidler mit Tempo 50 ins Ahrtal

Glänzendes Chrom und eine auf Hochglanz gewienerte Karosserie: Die Kreidler Florett RS 50 ist der Blickfang als am Mittwochmorgen die ersten Gäste im Garten von Hiltrud und Wolfgang Heemeier an der Königsberger Straße eintrudeln. Die beiden feiern an diesem Tag ihre Diamantene Hochzeit. Und aus diesem Anlass hat Sohn Guido den musealen Feuerstuhl mit 5,3 PS organisiert, denn für seine Eltern hat dieses alte Schätzchen einen hohen nostalgischen Wert.

„Mit diesem Modell haben wir unseren ersten großen Urlaub gemacht. Mit Tempo 50 ging es ins Ahrtal“, erinnert sich Wolfgang Heemeier. „Ich habe das Moped von einem Freund geliehen, bei dem die Maschine sonst immer im Hausflur als Deko steht und kein Tageslicht erblickt“, erklärt der älteste Sohn des Diamantenen Brautpaars. Die Kreidler Florett sei in den 50er Jahren ein besonders beliebtes Modell gewesen, quasi die „Einstiegsdroge“ in die Motorradszene dieser Zeit.

Abends durch die Herforder Innenstadt gekurvt

„Samstags wurden die Mühlen auf Vordermann gebracht“, schwelgt Wolfgang Heemeier in Erinnerungen. Ein halbes Dutzend Mopeds habe damals vor den Garagen in allen Siedlungen Herfords gestanden, an denen die jungen Wilden in öligen Overalls und zerrissenen Jeans, Verschönerungsarbeiten durchführten.

„An die Karren haben wir keinen herangelassen. Da wurde alles noch selbst gemacht“, erklärt Wolfgang Heemeier stolz. Noch lauwarme Schalldämpfer lagen neben Muttern, Schrauben und jeder Menge öliger Lappen auf dem Asphalt, um die Mopeds fit für den Abend zu bekommen. Dann seien Herfords „Easy Rider“ durch die Innenstadt gekurvt, was damals noch erlaubt war, so Wolfgang Heemeier.

Am Ufer der Ahr angekommen brachte Wolfgang Heemeier sein heiß geliebtes Moped erstmal auf Hochglanz. Foto: privat

„Wolfgang und ich haben uns auf der Herforder Kirmes kennengelernt als ich 13 war“, erzählt Hiltrud Heemeier. Das war vor 68 Jahren. Damals war es üblich, im Alter von 14 in die Lehre zu gehen. Wolfgang erlernte den Maurerberuf, von dessen Gehalt er sich für 900 Deutsche Mark seine Kreidler Florett gönnte. Und mit der ging es dann ab ins Ahrtal.

Wo Jahrzehnte später eine der verheerendsten Flutkatastrophen der Bundesrepublik wüten sollte, stand Wolfgang 1959 noch mit seinem motorisierten Schätzchen am Ufer und wusch die Karosserie auf Hochglanz. Das Firstzelt am Gestade aufgespannt und Hiltrud dabei, die das Essen am offenen Feuer kredenzte.

Zwitschernde Piepmätze statt knatterndem Moped

Doch was ist aus dem heiß geliebten Moped später geworden? „Ich habe es nach vielen Jahren an einen Lehrling aus meiner Firma verschenkt, der keine Möglichkeit hatte, vernünftig zur Arbeit zu kommen“, erklärt Wolfgang Heemeier. Das war das Ende seiner Feuerstuhl-Zeit. Den knatternden Ton hat er heute gegen das Zwitschern von Vögeln eingetauscht. Seit seiner Rente züchtet er nämlich Piepmätze. Stolz präsentiert er neben Kanarienvögeln auch exotische Magellanzeisige und Chinagrünfinken.

„Wenn man jung ist, braucht man ein Moped“, sagt der 83-Jährige. Im Alter seien ihm die tirilierenden Freunde dagegen lieber. Am wichtigsten in all der Zeit aber war immer: seine große Liebe Hiltrud.