Auf der Suche nach den Kraftquellen

Stefanie Sproß hat lange in Ostwestfalen gelebt, bis sie mit ihrer Familie vor 14 Jahren nach Lörrach zog. Die Kontakte in die Region sind indes nie ganz abgerissen, so dass der befreundete Buchhändler Dirk Strehl die Autorin für eine Buchvorstellung gewann. Sie beginnt am 10. September um 16 Uhr im Elsbachhaus.

Das Buch von Stefanie Sproß. Foto: privat

Doch das Buch mit dem Titel "Meiner Familie meine Liebe schenken" dient nur als Einstieg. Sie werde einzelne Stellen vorlesen, sagt Stefanie Sproß, aber vor allem über das Thema Resilienz frei vortragen: "Und wer will, kann mich jederzeit unterbrechen und Fragen stellen."

Der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit Resilienz, der Suche nach den eigenen Kraftquellen, ist im Fall der Autorin biographisch. Sie habe ihre Tochter regelrecht dafür bewundert, wie sie es schaffte, mit ihrer Diagnose positiv durch den Tag zu gehen, erklärt Stefanie Sproß: "Sie sagte, sie wolle aus jedem Tag das Beste machen." Einen wichtigen Baustein für dieses Ja zum Leben habe die Familie geliefert.

Doch die Mutter von drei Kindern, die sich als Coach selbständig gemacht hat, wollte kein Befindlichkeitsbuch schreiben. Es geht ihr nicht um eine Rückschau, sondern den Blick nach vorne: "Es soll ein Mutmacherbuch sein." Resilienz bedeutet Anpassungs- oder Widerstandsfähigkeit und bezeichnet aus Sicht der Expertin eine Methode, auf Grundlage der inneren Stärken mit Herausforderungen und Krisen zurechtzukommen.

Die wissenschaftliche Erörterung des Themas Resilienz spielt eine wichtige Rolle, gleichzeitig geht es um Alltagstauglichkeit. Zum richtigen Resilienztraining zählt laut Sproß die Bereitschaft, bei sich selbst anzufangen. Weg von der Opferrolle, stattdessen sich über Selbstreflexion für die eigenen Stärken sensibilisieren: Stefanie Sproß will hier als Coach Hilfestellungen leisten - entsprechend trägt ihr Buch den Untertitel "Resilienz für den Alltag".