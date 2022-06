Zu viele Kunden: Aufnahmestopp bei der Tafel in Herford

Die Tafel in Herford nimmt vorerst keine Kunden auf - sie hat einen Aufnahmestopp für die Ausgabestelle in Herford ausgesprochen.

Die Herforder Tafel kommt an ihre Grenzen: 2500 Kunden versorgt die Tafel in Herford eigentlich. "Im Moment sind es viel, viel mehr", sagt die erste Vorsitzende Barbara Beckmann. Die Zahl der Lebensmittel steige zeitgleich aber nicht, sodass die Rechnung mittlerweile nicht mehr aufgehe, sagt die Vorsitzende. Die Folge: Neue Kunden werden an der Ausgabestelle in Herford nicht mehr angenommen.