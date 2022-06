Angeklagter beteuert, bei Aufgriff in Herford gar nicht vor Ort gewesen zu sein

Wenn er dann noch mitteilt, dass er den angeblich tatsächlichen Täter kenne, dieser ihm den Identitätsklau aus Angst vor dem Widerruf einer Bewährungsstrafe sogar gestanden habe, dessen Name und Telefonnummer nennt, werden auch Richter und Staatsanwaltschaft stutzig – so geschehen in Saal 5 des Amtsgerichts Herford.