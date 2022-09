Aus enttäuschter Liebe mit der Stadt Herford abgerechnet

Aus Liebe zu Herford hat Dr. Peter Biresch ein Buch geschrieben. Ein Buch über eine Stadt, mit der die Stadtplaner nicht immer pfleglich umgegangen sind - Stichwort Innenstadtring. Der Leser spürt bei der Lektüre, wie dem Autor das Herford-Herz blutet. Doch Liebesgeschichten, die mit Enttäuschungen zu tun haben, verleiten immer auch zum ungerechten Urteil. Und so hat der frühere Volkshochschulleiter ein Buch veröffentlicht, das einen höchst zwiespältigen Eindruck hinterlässt.

Proteste vor dem Abriss des Friedrichs-Gymnasiums: Die Zerstörung des Gebäudes zählt für viele Herforder zu den größten Sünden der "Modernisierung." An der Stelle entstand bekanntlich der Kaufhof, der ebenfalls längst Geschichte ist.

Der Autor sieht sich und seine Rolle als „Nachlassverwalter des Verschwundenen“. Dabei betont er, dass Aufgeschriebenes immer Ausdruck einer subjektiven Sichtweise ist - in diesem Fall entstanden aus einem „Dialog von inneren Stimmen, Stimmungen und Erinnerungen“. Und seine stärksten Passagen hat das Buch, wenn Peter Biresch in Begleitung alter Herforder Zeitzeugen durch die Stadt geht und dabei in Erinnerungen schwelgt.