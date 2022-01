Auto muss ausweichen und gerät in die Böschung

Nach einem Unfall in Herford sucht die Polizei nach Fahrer eines weißen Kastenwagens

Weil er einem weißen Kastenwagen ausweichen musste, ist ein 19-jähriger Bielefelder am Mittwoch auf der Waldstraße in Herford mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er blieb unverletzt, doch an seinem Auto entstand erheblicher Schaden.