Autofahrerin (75) aus Kalletal gerät in den Gegenverkehr

In diesem gelben Suzuki saß die 53-jährige Herforderin, die bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Bielefelder Straße leicht verletzt wurde. Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin aus dem Kalletal war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Suzuki kollidiert.

Foto: Polizei Herford