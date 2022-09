Avatar soll auch in Herford die Kinokassen klingeln lassen

Besucherrückgang in der Kinobranche - Renovierungsarbeiten am Capitol-Gebäude

Herford

In der Kinobranche ist die Lage ernst - mal wieder. Von deutlichen Besucherrückgängen künden die bundesweiten Statistiken. Doch für die Betreiber des Herforder Kinos Capitol ist dies kein Grund zur Resignation. Während die einen jammern, kündigt Programmmacher Christoph Maier Renovierungsarbeiten am Gebäude an. Und er hofft auf den Dezember.

Von Hartmut Horstmann