 Begräbnisstätten als Orte des  Überlebens

Herford

Den Friedhof der Zukunft hat die Herforder Mariengemeinde im Blick. Denn in Zeiten des Klimawandels stellt sich die Frage, welche Pflanzen mögliche Trockenphasen gefahrlos überstehen können. Ausgerechnet Friedhöfe als Orte für die Totenruhe sollen so zum Überleben der Natur beitragen. Thema ist dies beim Tag des Friedhofs, an dem sich die Gemeinde am 18. September beteiligt.

Von Hartmut Horstmann