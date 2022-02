Bei Herfords Theater schlägt die Stunde der Opposition

Herford

Das OWL-Forum, das an der Stelle des denkmalgeschützten Theaters entstehen soll, bleibt ein Thema, das für Kontroversen sorgt. Während die Große Koalition (CDU/SPD) dem Vorhaben grundsätzlich zustimmt, bringt sich die Opposition mit Gegenvorschlägen in Stellung – so geschehen im Kulturbeirat.

Von Hartmut Horstmann