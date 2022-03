Bei Rot über die Straße: Fußgängerin in Herford angefahren

Sie lief über die Straße, obwohl die Ampel für sie "Rot" zeigte: Am Dienstag ist eine 22-jährige Herforderin bei einem Unfall an der Bielefelder Straße verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.25 Uhr, als die Herforderin zu Fuß entlang der Hermannstraße in Richtung der Kreuzung zur Bielefelder Straße unterwegs war. Sie wollte an der Kreuzung die Bielefelder Straße an der Fußgängerampel überqueren.

Zeitgleich hielt eine 76-jährige Herforderin mit ihrem VW an der Ampel an der Bielefelder Straße bei Rotlicht an. Sie wollte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen. Als die Ampel für sie "grün" wurde, fuhr die Frau los.

Da betrat die Fußgängerin die Fahrbahn. Der VW und die Fußgängerin stießen zusammen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht.