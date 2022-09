Beklemmendes aus dem Herforder Zellentrakt

Herford

„Die Polizei - dein Freund, dein Helfer“ ist auf einem Plakat zu lesen. Was es mit dem Slogan auf sich hat, lässt das Hakenkreuz in der Mitte des Bildes erahnen - die Polizei als Handlanger eines Terrorstaates. Um die Herforder Polizeigeschichte geht es in zwei neu gestalteten Räumen in der Gedenkstätte Zellentrakt.

Von Hartmut Horstmann