Betrug mit Jobangebot: Herforderin erstattet Anzeige

In dem Glauben, mit ihrem potenziellen Arbeitgeber zu sprechen, hatte die Frau ihren Personalausweis fotografiert sowie persönliche Daten via Whatsapp an ihren neuen Vorgesetzten verschickt, wie Polizeisprecherin Julia Dowe erklärt. Die Anzeige habe sie auf einem bekannten Internetportal gefunden. Der Kontakt zu den Betrügern habe via Whatsapp und E-Mail stattgefunden.

Nachdem sie ihre persönlichen Daten übermittelt habe, sei sie aufgefordert worden, auf ihren Namen ein Konto bei einer bestimmten Bank zu eröffnen - „ab dann brach der Kontakt ab und auch auf das Konto hat die Frau nun keinen Zugriff mehr“, erläutert Dowe. Am Montag erstattete die Herforderin Anzeige bei der Kreispolizeibehörde. Die Ermittlungen laufen.

Was die Kriminellen bewogen hat, die Daten der Herforderin abzugreifen, dazu kann Dowe keine Aussage machen. Klar ist aber: Sie hatten es auf die persönlichen Daten der Frau abgesehen. Denn Geld hatte sie zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung nicht eingezahlt. Bereits kurz darauf sei der Zugriff verwehrt worden, der angebliche Arbeitgeber nicht mehr zu erreichen gewesen.

Tipps der Polizei

Julia Dowe will in diesem Zusammenhang Jobsuchende sensibilisieren, Angebote im Internet genau zu prüfen. Hellhörig solle man beispielsweise werden, wenn die Kommunikation ausschließlich über digitale Kanäle wie Whatsapp oder E-Mail laufen soll und kein persönlicher Kontakt - sei es vor Ort oder via Video-Konferenz - stattfinden soll.

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die Firma wirklich existiert. Das sei nicht immer beim ersten Blick auf die Internetseite zu erkennen, räumt Dowe ein. Aber es gebe Anhaltspunkte, die es zu prüfen gelte: „Ist das Impressum korrekt? Sind eine Steuernummer und eine Umsatzsteueridentnummer angegeben? Sind die Repräsentanten korrekt angegeben und sind die Daten auf der Webseite schlüssig?“ Diese Fragen sollten sich Jobsuchende stellen. Wenn Zweifel aufkämen, rät Dowe, Abstand zu nehmen.

Darüber hinaus rät die Polizei, zu prüfen, ob der Arbeitsauftrag seriös, logisch und sinnvoll ist und der Job angemessen oder aber auffällig großzügig vergütet wird. Sensible Daten sollten nicht mit Unbekannten geteilt werden und keine Konten im Auftrag Dritter eröffnet werden.

Weitere Informationen zum Thema Identitätsdiebstahl liefert die Internetseite www.polizei-beratung.de.