Bewohnerparkplätze: Ausschuss lehnt höhere Gebühren ab

Herford

Herforder, die in der Innenstadt wohnen und keinen eigenen Parkplatz am Haus haben, können sich einen Bewohnerparkausweis holen. Das ist keine Garantie für einen Parkplatz, aber sie haben bessere Chancen auf eine Abstellmöglichkeit für ihr Auto. Die Grünen wollten nun an der Preisschraube drehen.

Von Angelina Zander