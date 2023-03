Biekra lässt in Herford ein Corona-Testzentrum offen

Mit dem 1. März ist auch die letzte Corona-Testpflicht aufgehoben worden. Während die Mühlenkreiskliniken alle ihre Testzentren geschlossen haben, hält die Biekra an einem Standort in Herford fest.

Mit der Aufhebung der letzten Corona-Testpflichten Ende Februar im Gesundheitsbereich sind Testzentren eigentlich nicht mehr notwendig. Aufrechterhalten bleibt nur noch die Maskenpflicht beim Arzt, im Pflegeheim oder im Krankenhaus für Besucher.

Der BIEKRA Rettungsdienst in Herford plant aber weiterhin Testmöglichkeiten an der Oststraße 68 anzubieten – gegen einen kleinen Kostenbeitrag. „Hierzu befinden wir uns grade in der Planung, nach unseren Einschätzungen haben die Bürger weiterhin zur Selbstkontrolle Bedarf an Tests“, sagt BIEKRA-Geschäftsführer Christoph Fiedler.

Er bedankt sich beim Kreis Herford, dem Herzzentrum Bad Oeynhausen und auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die „hervorragende Zusammenarbeit, ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten wir solch eine Teststruktur nicht leisten können“. In den vergangenen Monaten seien die Testzahlen deutlich zurückgegangen, zuletzt seien es noch etwa 100 Tests am Tag gewesen.

Im ersten Pandemiejahr waren kaum Testmöglichkeiten auf das bis dahin unbekannte Virus vorhanden. Durch die Teststrukturverordnung von 2021 sollte ein flächendeckender Aufbau von Testmöglichkeiten geschaffen werden, neben den Mühlenkreiskliniken (MKK) wurde auch die BIEKRA in der Erstphase mit dem Aufbau von Testzentren durch den Kreis Herford beauftragt.

Rückblick auf die Pandemie

„Über Nacht haben wir nach der Anfrage im Stadtgebiet Herford unsere ersten Testzentren eröffnet, die Beschaffung von den noch knappen Coronatests war die größte Herausforderung“ erinnert sich Fiedler. „In den ersten Wochen waren unsere Testzentren täglich zwölf Stunden geöffnet, in Spitzenzeiten haben wir bis zu 3000 Tests pro Tag durchgeführt.“

Innerhalb kurzer Zeit baute die BIEKRA an der Oststraße in Herringhausen, in Elverdissen, in der Nordstadt und in der Innenstadt stationäre Testzentren auf. Zwischenzeitlich wurden Testungen an den beiden Krankenhäuser angeboten. Aber auch Testungen in Firmen und Pflegeeinrichtungen gehört zu den täglichen Einsatzgebieten der BIEKRA. In der Spitze seien täglich bis zu 40 Mitarbeiter im Einsatz gewesen.