Bielefelder will Falschgeld im „X “ in Herford wechseln

In der Nacht zu Samstag sprach der 18-jährige Bielefelder zwei Frauen gegen 3 Uhr in der Diskothek an der Bünder Straße an. Er bat die Frauen, zwei 20-Euro-Scheine gegen andere Banknoten zu tauschen.

Die Frauen wurden misstrauisch und wendeten sich an einen Barkeeper. Dieser erkannte, dass es sich um Falschgeld handelte und informierte mit einem weiteren Mitarbeiter die Polizei.

Die hinzukommenden Polizisten stellten die gefälschten Banknoten sicher und nahmen eine entsprechende Anzeige gegen den 18-Jährigen auf. Vom Sicherheitspersonal der Diskothek wurde dem Mann ein Hausverbot ausgesprochen.