Bei einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Autofahrerin wurde eine 23-jährige Bielefelderin am Donnerstagabend an der Kreuzung Sophienstraße/Goebenstraße verletzt.

Unfall an der Goebenstraße/Sophienstraße in Herford

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 19.27 Uhr. Die 45-jährige Autofahrerin aus Herford befuhr in einem VW Polo die Sophienstraße und bog an der Kreuzung nach links in die Goebenstraße ab.