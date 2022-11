Bis Ende 2023 haben alle Schulen im Kreis Herford Turbo-Internet

Erster Spatenstich an der Pestalozzi-Schule zum zweiten Glasfaser-Förderprogramm - Investition von 149.000 Euro

Herford

Bis Ende kommenden Jahres werden alle knapp 100 Schulen im Kreis Herford mit Turbo-Internet ausgestattet sein. Das hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser beim ersten Spatenstich zur Glasfaser-Anbindung der Schulen in der Landesförderung an der Pestalozzi-Schule in Herford zugesagt.

Von Kathrin Weege