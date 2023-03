Bluttat in Herford: Polizei sucht weitere Zeugen

Nach der blutigen Auseinandersetzung nahe des Herforder Bahnhofs am Freitag (3. März) sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Zwischenzeitlich hatte sie einen dringend Tatverdächtigen festgenommen.

Nach der gefährlichen Körperverletzung unter der Bahnunterführung in Herford sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, um den Tathergang rekonstruieren zu können.

Wie die Kreispolizei informiert, dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall weiter an. Zuletzt hatte sie vier Gebäude im Kreis Herford gesucht. Dabei wurden verschiedene Beweismittel gefunden, heißt es.

Doch die Polizei ist immer noch auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen zur Tat und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht werden Personen, die gegen 5.30 Uhr beobachtet haben, wie das Opfer – ein 50-jähriger Mann – auf einem Damenfahrrad in der Unterführung an der Niederstraße mit Gewalt angegriffen und verletzt wurde.

Der Mann hatte bei dem Angriff mehrere Kopfplatzwunden erlitten und war in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.