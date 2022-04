Bombensuche in der Herforder Innenstadt

Am Wall untersucht eine Fachfirma das Gebiet auf Kampfmittel – Ergebnisse stehen aus

Herford

Am Rand der Innenstadt in Herford hat es am Dienstag einen Einsatz der Kampfmittelbergung gegeben. Die Mitarbeiter haben das Gebiet rund um die Straße „Unter den Linden“ auf verborgene Weltkriegsbomben untersucht.

Von Angelina Zander