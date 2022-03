Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte es den gesamten Bauablauf über den Haufen werfen: Luftbilder lassen vermuten, dass im Wall-Bereich unter den Linden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern könnten. Am Montag rückt der Kampfmittelräumdienst an, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Kampfmittelsondierung in Herford unter den Linden: Straßen für ruhenden Verkehr gesperrt

Noch parken hier Autos, doch am kommenden Montag darf hier niemand mehr stehen. Dann wird der Wall zwischen Mönchstraße und Friedhofstraße auf Blindgänger untersucht.

„Die Kampfmittelsondierung ist notwendig, weil die Luftbild-Auswertung der Bezirksregierung Arnsberg Verdachtspunkte für mit Kampfmittel belastete Stellen ergeben hat“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Dienstag. Konkret geht es um den Bereich Unter den Linden zwischen der Mönchstraße bis einschließlich Teile der Friedhofstraße, dem Parkplatz an der Ecke Friedhofstraße/Unter den Linden sowie einem Teil am Faulen Steg.

Absolutes Halteverbot

Damit die Bombensucher ungestört zu Werke gehen können, sei es notwendig, dass dieser Bereich für den ruhenden Verkehr gesperrt wird, zudem gilt am 28. März ein absolutes Halteverbot. Der fließende Verkehr soll nach Angaben der Verwaltung allerdings nicht beeinträchtigt werden.

Bekanntermaßen lässt die Stadt Herford den Wall zwischen der Waisenhausstraße, Friedhofstraße bis zur Ahmser Straße in diesem Jahr ausbauen.

Zuletzt hatte es Bombenverdachtsflächen an der Kastanienallee und Elverdisser Straße gegeben. Hier war es jedoch falscher Alarm.