Bombenverdacht bei E-Center-Neubau in Herford

Grundsteinlegung abgesagt - Gelände in Friedenstal muss zunächst sondiert werden

Herford

Eigentlich sollte am 27. September der Grundstein für das neue E-Center an der Salzufler Straße in Herford gelegt werden. Doch die Feier ist kurzfristig abgesagt worden. Im Erdreich könnte ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern.

Von Moritz Winde