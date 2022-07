Brand bei Febrü in Herford führt zu Produktionsstopp

Die Feuerwehr Herford ist am Freitagmittag mit 28 Kräften zur Firma Febrü in Herford ausgerückt. Dort hatte eine Absauganlage gebrannt. Das hat Folgen für die Fertigung der Büromöbel.

Bei Febrü in Herford hat eine Absauganlage außerhalb der Produktionshalle gebrannt. Produziert werden kann hier nun nicht, bis eine Ersatzmaschine beschafft worden ist. Damit rechnet die Firma frühestens am Dienstag.

Die Spuren an der Absauganlage sind deutlich sichtbar. "Die ist kaputt", stellt Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Diekmann nüchtern fest. Auf 35.000 Euro schätzt die Firma Febrü den Schaden, der ihr durch den Brand an der neuen Anlage entstanden ist. Acht Monate sei sie erst alt, berichtet Prokurist Ansgar Sure.