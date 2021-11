Brandstiftung auf Bugatti-Gelände

Erneut hat es in einem leerstehenden Gebäude in Herford gebrannt. Erneut wurde das Feuer gelegt. „Es war Brandstiftung. Das ist auf den ersten Blick klar gewesen“, sagt Polizeisprecher Uwe Maser nach dem Feuerwehr-Großeinsatz auf dem Bugatti-Gelände am Donnerstag.

Feuer in leerstehendem Wohnhaus an Hansastraße in Herford wurde gelegt – Wer steckt hinter der Tat?

Die Ermittler haben also entsprechende Hinweise auf Vorsatz gefunden. Nach Informationen dieser Zeitung soll jemand in das Eckhaus eingestiegen sein und drinnen gezündelt haben. Damit ist diese Tat an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Denn die Immobilie, aus der am Morgen dichter Qualm dringt, steht direkt gegenüber der Polizeiwache an der Hansastraße/Ecke Waltgeristraße.