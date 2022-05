Briefwahl-Rekord bei Landtagswahl ist in Herford sicher

Die Briefwahl ist deutlich auf dem Vormarsch. In Herford liegt die Quote schon jetzt über denen der beiden vorherigen Landtagswahlen. 400 Wahlhelfer werden die Stimmen aller Wahlbezirke am 15. Mai auszählen.

Mehr als jeder Vierte will Stimme per Post abgeben

Bei der Landtagswahl am 15. Mai werden die Wahlhelfer einen großen Berg an Briefwahl-Unterlagen abzuarbeiten haben. Die steht nämlich in Herford hoch im Kurs.

Der Trend zur Briefwahl hat bei der jetzt anstehenden Landtagswahl einen neuen Höhepunkt in Herford erreicht. Im Herforder Wahlbüro haben bis Montagvormittag 12.363 Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Die Quote von 26,05 Prozent bei 47.500 Wahlberechtigten liegt damit bereits jetzt über den Zahlen der beiden vorigen Landtagswahlen 2012 (15,0 Prozent) und 2017 (24,0 Prozent).

Wer vor dem Wahlsonntag per Brief wählen möchte, kann dies auch im Wahlbüro im Untergeschoss des Rathauses noch am Freitag vor der Wahl (13. Mai) von 8 bis 18 Uhr tun. Selbst am Sonntag, dem Wahltag, ist die Briefwahl noch möglich.

Wer erkrankt ist, kann bis 15 Uhr durch eine schriftlich bevollmächtigte Person die Briefwahl beantragen. Dies muss allerdings im Kleinen Sitzungssaal im Rathaus, 1. Obergeschoss, erfolgen, in dem am Wahltag das Wahlbüro untergebracht ist. Die roten Briefwahlumschläge müssen bis 18 Uhr entweder wieder im Wahlbüro im Rathaus abgegeben oder im Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat oder nicht mehr findet, kann am 15. Mai trotzdem wählen. Die betroffenen Personen müssen dann in dem ihnen zugewiesenen Wahllokal den Personalausweis vorlegen. Unter www.herford.de/Landtagswahl-2022/Wahllokalfinder-Landtagswahl-2022/ kann man nachsehen, welches Wahllokal der jeweiligen Adresse zugeordnet ist.

Falls Wahlberechtigte nach dem 3. April innerhalb Herfords umgezogen sind, müssen sie in dem im Wahlbenachrichtigungsbrief angegebenen Wahllokal ihre Stimme abgeben. „Bei der Erstellung des Wählerverzeichnisses war der 3. April der Stichtag“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Für Fragen ist das Wahlbüro unter der Rufnummer 05221/189-707 erreichbar.

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Danach beginnt die Auszählung der 33 allgemeinen Stimmbezirke und der 14 Briefwahlbezirke. Insgesamt 400 Wahlhelferinnen und -helfer sind am übernächsten Sonntag im Einsatz.

Der Ausgang der Landtagswahl vor Ort kann im Internet verfolgt werden. Nach Eingang im Wahlbüro werden die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke nach und nach ins Netz gestellt. Abrufbar sind die Herforder Resultate unter www.herford.de.