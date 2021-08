Brunnen: sprudelnd oder auf dem Trockenen?

Herford

Viel ist in Herford in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden, warum nach der Sanierung des Wilhelmsplatzes der Wittekindbrunnen keinen Brunnenrand mehr hat. Im Zuge der Sanierungsarbeiten ist der Rand entfernt worden. Mit Hilfe eines Sponsors soll der Brunnen jetzt wiederhergestellt werden. Andere Brunnen in der Stadt führen derzeit ebenfalls kein Wasser.

Von Ralf Meistes