(Fast) alles muss raus: Café Kettler in Herford lädt zum Ausverkauf

Dürfen es ein paar Gläser sein, etwas Besteck oder Dekoration für Herbst oder Ostern? Das Café Kettler bietet all das aktuell zum Verkauf an. Vor der Geschäftsschließung gibt es nun den großen Ausverkauf. Im ersten Schritt ist das Café-Inventar an der Reihe.

Im Café Kettler in der Herforder Innenstadt läuft der Ausverkauf. Heide und Thomas Kettler bieten zurzeit vor allem Deko-Artikel, Gläser, Teller und Besteck zum Verkauf an.

Sei es die Tee-Tasse, der Zuckerstreuer oder das Bild, das immer am Lieblingsplatz an der Wand hing: Im Inventar des Café Kettler stecken für viele Kunden Erinnerungen an die vergangenen 30 Jahre. Bald wird diese Ära in Herford enden. Heide und Thomas Kettler trennen sich von ihrer Konditorei mit Café.