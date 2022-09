CDU-Streit in Herford: zwei Ratsfrauen bei Fraktionssitzungen künftig abwesend

Der Streit in der CDU-Fraktion führt jetzt zu ersten Konsequenzen: Die Ratsfrauen Susanne Büttner und Michèle Saskia Pohle werden vorerst nicht mehr an den Fraktionssitzungen teilnehmen.

Blick in den Herforder Ratssaal: Die Ratsfrauen Susanne Büttner und Michèle Saskia Pohle wollen weiter für die CDU Politik machen, aber nicht mehr an den Fraktionssitzungen teilnehmen.

„Aufgrund der massiven Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen in den Fraktionssitzungen am 22. August und 5. September werden Susanne Büttner und ich an den Fraktionssitzungen unter diesem Fraktionsvorstand nicht mehr teilnehmen, um unsere Gesundheit zu schützen“, schreibt Ratsfrau Michèle Saskia Pohle in einer Mitteilung.