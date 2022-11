Chor Amicanta singt in der Jakobikirche in Herford

Unter das Motto „Sonne, Mond und Sterne“ hat der Chor Amicanta sein erstes Konzert nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Einschränkungen gestellt. Es erklingt am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Jakobikirche in Herford.

Das Interesse an anspruchsvoller Chorarbeit vereint die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles Amicanta. Am Sonntag, 6. November, gibt der Kammerchor um 18 Uhr ein Konzert in der Radewiger Jakobikirche.

Bereichert wird das Programm durch Texte und Gedichte, die vom Herforder Buchhändler Dirk Strehl vorgetragen werden. Durch die Symbiose von Musik und Texten soll das Thema Tag und Nacht besonders facettenreich gestaltet werden.

Der Kammerchor Amicanta besteht seit dem Frühjahr 2018 als regionales Ensemble. Er setzt sich aus ambitionierten Sängerinnen und Sängern zusammen, denen die Freude an anspruchsvoller Chorarbeit gemein ist. Verbindend ist die Idee, alte und neue, geistliche und weltliche, klassische und populäre Musik zu erarbeiten und an den unterschiedlichsten Orten zum Klingen zu bringen.

Da verwundert es nicht, dass das aktuelle Konzertprogramm verschiedene Epochen und Musikstile umfasst. Neben barocken Liedern wie „Hinunter ist der Sonne Schein“ von Melchior Vulpius werden romantische Stücke wie Franz Schuberts „Im Abendrot“ und Edvard Griegs „Ave maris stella“ sowie zeitgenössische Kompositionen wie „Morning Star“von Arvo Pärt zu hören sein.

Zwei Chorleiterwechsel

Auch jazzige und populäre Klänge wie Harold Arlens „It´s Only a Paper Moon“, George Harrisons „Here Comes The Sun“ oder das bekannte Wiegenlied „La-Le-Lu“ hat der Chor an dem Abend im Repertoire. Stilistisch ist somit von Jazz bis Klassik alles dabei - eine Herausforderung, der sich der Chor gerne stellen möchte.

Nach zweimaligem Chorleiterwechsel freuen sich die Sängerinnen und Sänger, dass sie nun wieder unter der Leitung von Viacheslav Zaharov singen, mit dem das Ensemble vor knapp fünf Jahren gestartet war.