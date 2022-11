Chor Rodnik stimmt Herford auf Weihnachten ein

In der Neuapostolischen Kirche erklingen Lieder auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch

Herford

Der Chor Rodnik ist gut durch die Pandemie gekommen. Davon konnten sich gut 100 Zuhörerinnen und Zuhörer überzeugen, die am Freitagabend das Konzert des deutsch-russischen Chores in der Neuapostolischen Kirche in Herford besuchten.

Von Stefan Wolff