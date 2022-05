Herford bekommt seine „1. Komische Nacht“

In Herford steht im wahrsten Sinne des Wortes eine komische Veranstaltung ins Haus. Sie trägt den Titel „Komische Nacht“ und ist die erste ihrer Art in Herford. Zu sehen bekommen die Zuschauer verschiedene Comedians, die in unterschiedlichen Lokalen auftreten. Verlassen werden die Besucher ihren Platz aber nicht.

Dass an einem Abend in unterschiedlichen Örtlichkeiten Programm geboten wird, das kennen die Herforder von der Kneipennacht. Dabei ziehen sie durch die Stadt, immer auf der Suche nach dem nächsten Konzert. Die Komische Nacht dreht den Spieß um: Hier wechseln die Künstler die Lokale, das Publikum bleibt sitzen. Am 10. November gastiert das Format erstmals in der Stadt und präsentiert Comedians an fünf Orten.