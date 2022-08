Comic-Bar in Herford hat eröffnet

Herford

Am Linnenbauerplatz kann man ab sofort in Gesellschaft von Helden wie Thor und Batman einen Kaffee oder ein Stück Kuchen genießen. Seit Dienstag, 2. August, ist die Comic-Bar geöffnet. Und damit auch die dritte öffentliche Toilette in der Innenstadt Herfords.

Von Angelina Zander