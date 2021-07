Corona-Fall bei XXL-Party im X

Es war die erste große Sause nach anderthalb Jahren – und prompt hat es einen Corona-Fall gegeben: Unter den 1200 Gästen am Freitag in der Herforder Diskothek X war eine junge Frau mit dem Virus infiziert. Das bestätigte am Montag ein Sprecher des Kreises Herford.

Virus bei junger Frau nach Besuch in Herforder Disco nachgewiesen – nicht alle Gäste müssen in Quarantäne

Sie war nach jetzigem Kenntnisstand in der Zeit von 23.30 bis 6 Uhr am nächsten Morgen in den Räumlichkeiten an der Bünder Straße. Die Besucherin hatte zwar einen negativen Test vorgelegt, doch das Ergebnis war offenbar falsch. Ein PCR-Test am Sonntag war dann positiv gewesen. Um welche Virusvariante es sich handelt, teilt der Kreis nicht mit.