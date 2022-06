Corona-Schnelltests bleiben kostenlos bei der Biekra Herford

Die 7-Tage-Inzidenz-Werte sind hoch, das Interesse an Corona-Schnelltests ist da und eine neue Omikron-Variante breitet sich aus: In diesen bewegten Zeiten der Corona-Pandemie kündigt Karl Lauterbach das Ende der kostenlosen Schnelltests an - um Geld zu sparen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar