Corona: Teststellen in Herford haben weiter gut zu tun

Angewiesen ist auf das negative Corona-Testergebnis fast niemand mehr. Das merken auch die Corona-Teststellen in Herford. Zwei Betreiber berichten, ob sich daraus kurzfristig Konsequenzen ergeben werden.

Angewiesen ist auf das negative Corona-Testergebnis fast niemand mehr. Im Restaurant essen, in Kaufhäusern einkaufen oder ins Kino gehen: In den vergangenen Wochen hatte es insbesondere für Ungeimpfte viele Anlässe gegeben, zum Coronatest zu gehen. Das ist seit gut einer Woche anders. Das merken auch die Corona-Teststellen in Herford.