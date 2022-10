Ein Funk and Soul-Konzert mit Heimvorteil

Herford

Heimspiel im Lui-House: Wenn Dalia Da Silva mit ihrer Band im Kreis Herford auftritt, sind Freunde und Bekannte nicht weit. Am Samstagabend sitzen die Freundinnen in der ersten und zweiten Reihe, leicht zu erkennen an angeklebten Schnurrbärten.

Von Andreas Schnadwinkel