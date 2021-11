Damit das Geld in der Stadt bleibt

Neuer Herford-Gutschein soll Einzelhandel stärken – Verkaufsstart am 9. November – 33 Händler machen schon mit

Gut 33 Gewerbetreibende machen bereits mit. Die Aktion ist Teil des Herford-Plans zur Belebung der Innenstadt.„Häufig stellt sich die Frage nach dem passenden Geschenk. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder nur als kleine Aufmerksamkeit. Eine Antwort auf die Geschenk-Frage gibt es nun mit dem Herford-Gutschein“, werben die Initiatoren in einer Mitteilung.

Herford habe viel zu bieten: Zuerst der Einkauf auf dem Wochenmarkt, anschließend zum Shopping in die Innenstadt und abgerundet wird das Erlebnis mit einem Restaurant-Besuch – so könnte das ideale City-Erlebnis aussehen. „Es ergeben sich aber auch viele andere Möglichkeiten, den Stadtgutschein einzusetzen. Das Netz an Teilnehmern wird wöchentlich größer. Aufladbar ist der Gutschein mit einer beliebigen Summe zwischen 5 und 150 Euro“, teilt die Pro Herford mit.

Der Gutschein erfülle gleich zwei Funktionen: Er binde die Kaufkraft in Herford und könne außerdem von Arbeitgebern als steuerfreier Sachbezug mit bis zu 44 Euro monatlich (ab dem nächsten Jahr mit bis zu 50 Euro monatlich) für die Mitarbeiter als Gratifikation eingesetzt werden. „Ebenso eignet sich der Gutschein als besonderes Weihnachtsgeschenk für die Belegschaft.“ Der Stadtgutschein sei ein Zusatzgeschäft, „mit dem wir uns noch mal mehr den Onlineriesen entgegenstellen können“.

Als Anreiz erhalten zum Start des Gutscheins die ersten 100 Käufer einen Bonus: Gutscheine mit einem Aufladewert von über 25 Euro bekommen einen 5 Euro-Gutschein dazu. Gutscheinkarten ab 45 Euro erhalten einen 10 Euro-Gutschein extra. Das Angebot gilt nur einmal pro Kunde. Eine Teilnahme weiterer Geschäfte sei jederzeit möglich. „Interessierte Händler, Gastronomen oder Dienstleister aus dem gesamten Stadtgebiet können sich bei Interesse an einer Teilnahme an das Team des Herford-Plans wenden“, teilt Pro Herford mit. Kontakt: herfordplan@herford.de Gleiches gelte für Arbeitgeber, die Interesse an dem Gutschein im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs hätten.

Der Gutschein im Scheckkartenformat kann ab Dienstag, 9. November, in der Tourist-Information am Rathausplatz 2 gekauft werden. Weitere Verkaufsstellen seien in Planung.

Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte gibt es unter: www.herford-erleben.de/herford-gutschein