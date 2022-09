Dank für spontane Hilfe in der Brandnacht

Herford

Wohl dem, der in einer solchen Situation hilfsbereite Nachbarn hat: Beim Brand in der Herforder Clarenstraße vor gut einer Woche hat sich das Café Extrablatt am Alten Markt als Zufluchtsort für die evakuierten Bewohner der betroffenen Häuser erwiesen. Dafür gab es jetzt ein Dankeschön.

Von Bernd Bexte