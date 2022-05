70 Fotos zeigen Herford im Jahr 2021

18.05.2022, Herford, Fotograf Reimar Ott hat die Stadt Herford im Zeitraum von Mai bis November 2021 fotografiert. 70 seiner Bilder hat er nun dem Stadtarchiv in Herford zur Verfügung gestellt. Zu sehen ist zum Beispiel die Baustelle am Gehrenberg, die Aufnahme entstand am 2. September 2021. Heute laufen dort schon wieder Fußgänger.

