Vor 20 Jahren, im Jahr 2003, gab es den ersten Bürgerantrag für ein Tempo 30 auf dem Biemser Weg. Als jetzt die Diskussion über das Neubaugebiet in Elverdissen geführt wurde, sah Anwohner Uwe Heinrich die Chance, dass die Geschwindigkeitsreduzierung vor seiner Haustür endlich umgesetzt wird. Bisher vergeblich.

Herford: Seit 20 Jahren kämpfen Anwohner am Biemser Weg für Tempo 30 vor ihrer Haustür

Noch dürfen Autos am Biemser Weg 50 Stundenkilometer schnell fahren. Anlieger wie Uwe Heinrich fordern hier Tempo 30 und verweisen auf Lärm- und Umweltbelastungen. Die Politik will vor einer Änderung aber zunächst das Ergebnis eines Verkehrsgutachtens abwarten.

Enttäuscht ist der Elverdisser vor allem von Bürgermeister Tim Kähler. „Herr Kähler hatte im September 2021 erklärt, dass er zum Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm und aus Gründen des Umweltschutzes in allen Wohngebieten Tempo 30 einführen will. Leider gilt dies offenbar nicht für den Biemser Weg. Anfang September vergangenen Jahres hatte ich dem Bürgermeister diesbezüglich einen Brief geschrieben. Eine Antwort habe ich bis heute nicht erhalten“, sagt Heinrich.