Der Brunnen – und kein Ende abzusehen

Archäologen graben in Herford bis zur zulässigen Bautiefe von 3,60 Metern – Keramik von 1571 und Zimmermanns-Beil entdeckt

Herford

Hart, härter, Herford: Bei der Anlage des mittelalterlichen Brunnens an der Straße „Am Gange“ haben die Bauleute Rhät-Quarzit aus dem Stuckenberg verwendet. „Das ist die härteste Stein-Varietät in Deutschland“, sagt Mathias Polster, als Gästeführer und historischer Generalist auch Gesteinskenner. Und dieser Stein habe in Herford vor allem im 13. Jahrhundert Verwendung gefunden.

Von Hartmut Horstmann