  Der Herforder Michael Girke ist bereit zum Durchstarten

Michael Girke liebt die noch verbliebenen, schmalen Gassen seiner Heimatstadt Herford. Dabei ist der 60-Jährige gerade dabei, die Enge zumindest zeitweise hinter sich zu lassen und sich in die Welt hinauszuwagen. So wird er einige Konzerte in größeren Städten geben. Und er arbeitet an einem neuen Buch, das er in Löhne vorstellen wird.

Foto: Hartmut Horstmann