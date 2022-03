Der Kantor aus der Ukraine

Jakow Zelewitsch gibt mit seiner Tochter Julia ein Konzert in der Marienkirche Herford

Herford

Jakow Zelewitsch, Kantor der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, stammt aus der Ukraine. Zwar hat er keine Kontakte mehr zu Menschen, die dort leben, doch lässt ihn der Krieg nicht los. Seinen Niederschlag findet er auch in einem Konzert, das der 75-Jährige am Samstag, 26. März, in der Marienkirche gibt.

Von Hartmut Horstmann