Der kleine große Trompeter

Herford

Mit weiter Hose, engem Sakko und Hut wirkt Joo Kraus fast so wie Charlie Chaplin. Und wenn er seine Trompete an der rechten Hand baumeln lässt, erinnert sie an den Stock des Tramps. Viel unterwegs war der 56-Jährige in seinem Musikerleben immer. Als Gast des Musik-Kontors hat der Jazzmusiker am Freitagabend im Lui-House aber nicht zu weit zurückgeblickt.

Von Andreas Schnadwinkel