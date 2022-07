Der Trend geht zur Honigbiene

Johannes Möckel aus Herford beobachtet, dass das Imkern in den vergangenen Jahren zum Trend geworden ist. Allerdings haben es Trends an sich, dass sie auch wieder verschwinden. Und so habe er schon von einigen gehört, die das Imkern nach einem Jahr drangegeben haben. Davon hätten weder die Hobby-Imker noch die Bienen etwas, sagt der Herforder.

