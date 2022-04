Deutlich weniger Flüchtlinge in Herforder ZUE

Die Zahl der in Herford aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine ist in den vergangenen Tagen von gut 1300 auf etwa 1000 gesunken.

Für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine stehen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in Herford 800 Plätze zur Verfügung. Derzeit ist sie aber noch nicht einmal zur Hälfte belegt.

Ursache ist die rückläufige Belegung der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes in der ehemaligen Harewood-Kaserne an der Mindener Straße/Saarstraße. Waren hier im März zwischenzeitlich fast sämtliche der 800 Plätze belegt, so waren dort am Mittwoch nur noch 343 Menschen untergebracht.