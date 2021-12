„Die Blicke tun immer noch weh“

Die klirrende Kälte frisst sich in die Knochen: Als Erhard Fischer sich hochrappelt, muss er an der Hauswand Halt suchen. „Alles tut weh.“ Fast zwei Stunden hat der 53-Jährige auf dem Boden gekauert. Er brauche die Almosen zum Überleben.

Die meisten Leute, die an diesem frostigen Adventsabend im Herforder Gehrenberg unterwegs sind, lassen ihn links sitzen – mit einer Mischung aus Mitleid, Furcht und Verachtung. „Ich habe mich an die Ignoranz und die abfälligen Blicke gewöhnt. Weh tun sie trotzdem noch“, sagt Erhard Fischer, der von Freunden und Familie „Hardy“ gerufen wurde. Inzwischen sei aber niemand mehr da, der ihn so nennen könnte, „alle tot oder weggezogen. Ich bin ganz allein“.